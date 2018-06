PSG : Kanté au PSG, N'Golo ne fait pas une Griezmann...

Dans : PSG, Mercato, Equipe de France.

Présent ce dimanche en conférence de presse, au lendemain d'un France-Australie durant lequel il a probablement été le meilleur joueur tricolore, N'Golo Kanté a longuement été interrogé sur cette rencontre gagnée pour le moins difficilement par une triste équipe de France. Mais le milieu de Chelsea n'a pas échappé à une question sur son avenir personnel, alors que depuis des jours il se dit que le Paris Saint-Germain fait de plus en plus le forcing auprès des Blues et des représentants de l'ancien cannais.

Conscient qu'il était plus prudent de dribbler la question, N'Golo Kanté a tapé en touche. « L'intérêt du PSG ? Ça ne me préoccupe pas plus que ça. Aujourd’hui je suis à Chelsea, et aujourd’hui je vis, je joue la Coupe du Monde, et c’est le principal. Je ne fais pas attention à ce qui se dit du côté club en ce moment », a répondu le milieu de terrain du club londonien, qui n'a visiblement pas préparé en douce une vidéo pour répondre à cette interrogation sur son désir de rester à Chelsea ou de rejoindre le Paris Saint-Germain...