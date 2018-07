PSG : Kanté au PSG c'est impossible, un spécialiste l'annonce !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désespérément à la recherche d’un milieu défensif pour combler le départ à la retraite de Thiago Motta, le PSG explore plusieurs pistes.

Mais à l’évidence, c’est l’international français Ngolo Kanté qui est la priorité n°1 du club de la capitale. Eblouissant avec les Bleus lors du mondial, le champion du monde 2018 constituerait un renfort de taille pour le PSG. Néanmoins, ce dossier s’annonce particulièrement complexe selon Julien Laurens. Le journaliste de la BBC estime que cet éventuel transfert coûterait très cher au PSG, et qu’il est assez peu probable que Chelsea accepte son départ.

« Kanté ? Je pense qu’il sera cher. Mais il est un enfant né à Paris et je pense qu’il voudra y aller à un moment donné. Il aurait pu aller là-bas mais il a choisi Chelsea à la place, et je pense qu’il serait d’accord pour dire que c’était la bonne décision pour lui à ce moment-là. Et maintenant les dirigeants parisiens, ils ont besoin d’un joueur comme lui. Tuchel l’apprécie. Ils vont essayer de le recruter. Je ne suis pas sûr que ce sera suffisant, mais ils vont essayer » a confessé le spécialiste du mercato. Si le dossier s’annonce effectivement délicat, le PSG a prouvé par le passé qu’il était capable de véritables miracles au mercato…