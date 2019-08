PSG : Kanté a recalé Paris au mercato, et il s’en félicite

Dans : PSG, Mercato.

Longtemps à la recherche d’un milieu défensif, le Paris Saint-Germain a enfin trouvé la perle rare.

Le club de la capitale a obtenu la signature d’Idrissa Gueye, un récupérateur capable d’évoluer devant la défense. De quoi soulager l'entraîneur Thomas Tuchel qui réclamait ce renfort depuis près d'un an. L’été dernier déjà, on se souvient que les Parisiens avaient longuement travaillé sur ce dossier, en creusant notamment la piste N’Golo Kanté. Finalement, le milieu français avait choisi de rester à Chelsea. Et l'ancien Caennais ne le regrette absolument pas.

« C'est toujours gratifiant d'être sollicité par des grands clubs. Quand il y a des grands entraîneurs qui te voient dans leur projet, pour accomplir de belles choses avec leur club, ça fait plaisir mais au final, j'essaye surtout de voir là où je suis et ce que je ressens dans mon club. Et aujourd'hui, je me sens bien dans un club comme Chelsea, a confié l’international tricolore à Yahoo Sport. Je me projette pour les prochaines saisons à Chelsea. J'aurais pu donner une suite différente à ma carrière, c'est d’ailleurs bien d'avoir le choix mais au final, je suis content de mes choix et d'être à Chelsea. » C'est pourquoi Kanté avait prolongé jusqu'en 2023 en novembre dernier.