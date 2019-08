PSG : Julien Cazarre est sacrément vache avec Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Julien Cazarre ne le cache pas, son coeur bat pour le Paris Saint-Germain, et le désormais ancien trublion de Canal+, revenu sur RMC au profit de l'été, est cependant suffisamment caustique pour taper sur la tête de son club de coeur. Ce mardi, dans France-Football, Julien Cazarre s'attaque au mercato du PSG, et notamment sur le choix validé par le Qatar de ne plus lâcher des sommes colossales pour faire signer des joueurs qui n'ont pas le comportement attendu. Une décision qui promet bien du bonheur aux fans parisien.

Car pour JC, le résultat de ce choix va sauter aux yeux. « C’est ça, la nouvelle donne au PSG, fini les vedettes, adieu les starlettes... LA star, c’est le club, et Leonardo, il veille au grain avec le martinet du père fouettard qui change de la plume d’oie trempée dans les huiles essentielles pour un massage en douceur. Cette année est l’année de la fierté retrouvée, oui mes frères, je vous le dis. Terminé l’élimination en huitièmes où tu rentres chez toi avec la honte et les yeux qui font la bise à tes pompes ! Cette année, le PSG... perdra encore en huitièmes, mais sera fier et regardera la fin de la compète la tête haute devant sa télé. Quoi qu’il en soit, quelque chose me dit que Kiki Mbappé, il sera responsable... mais pas coupable », ironise Julien Cazarre. Rendez-vous en février donc.