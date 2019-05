PSG : Joueurs, coach, dirigeants et supporters, ils n’en peuvent plus de lui

Dans : PSG, Ligue 1.

Il est bien parti pour faire partie des ventes de l’été, et permettre ainsi au PSG de réaliser une belle affaire financière.

Revenu du Mondial avec la volonté de s’imposer dans le couloir droit, Thomas Meunier avait très bien débuté, avant de s’écrouler progressivement pour disparaître de la circulation. Cette saison difficile va mettre un terme à son aventure parisienne, lui qui a fini par énerver tout le monde au club. En premier lieu les supporters, avec ses messages provocateurs sur les réseaux sociaux, lorsqu’il apprécie un tifo de l’OM ou une victoire de Manchester United. Mais aussi avec son entraineur, qui l’estime limité tactiquement et pas assez précis offensivement, annonce L’Equipe.

Un jugement sévère pour un élément mis en concurrence avec Daniel Alves et Thilo Kehrer, et qui aura peut-être le plus inspiré des trois sur l’ensemble de la saison, notamment en Ligue des Champions. Mais chez les joueurs, le Belge agace aussi le clan des Brésiliens, à l’image de son arrivée avec son fils dans le vestiaire parisien, quelques minutes après la défaite en finale de la Coupe de France face à Rennes, dans un tempo guère apprécié. Et enfin, Antero Henrique, qui n’en demandait pas tant, estime depuis quelques temps déjà qu’il est l’heure de vendre l’ancien de Bruges, histoire de faire une grosse plus-value sur un élément acheté 7 ME en 2016.