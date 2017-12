PSG : Joao Mario à Paris ? L'Inter lâche un énorme indice

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Depuis plusieurs semaines maintenant, un intérêt du Paris Saint-Germain pour Joao Mario est évoqué. En manque de temps de jeu à l’Inter Milan, l’international portugais a un profil qui plaît particulièrement à Antero Henrique. Ainsi, un éventuel échange avec Javier Pastore a souvent été évoqué par les médias italiens. Mais sur le site de Sky Italia, le directeur technique de l’Inter Milan, Walter Sabatini, a démenti un éventuel départ de Joao Mario au PSG.

« Comme tous les joueurs qui veulent aller à la Coupe du Monde, Joao a un peu de mal avec les minutes qu’il a jouées depuis le début de saison. Nous ne voulons pas le perdre. Le coach Spalletti va parler avec lui et nous prendrons une décision pour le bien de tout le monde. Si nous l’échangerions avec un joueur du PSG ? Non, nous l’avons et nous voulons le garder » a assuré le dirigeant italien, malgré l’intérêt que porte l’Inter Milan à Javier Pastore. Visiblement, ce genre de gros transfert ne pourra pas se réaliser cet hiver. L’été prochain néanmoins, le nom de Joao Mario pourrait de nouveau être évoqué dans la capitale…