PSG : Jesé et Paredes transférés, un miracle de plus à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cela fait bien longtemps qu’une dernière journée du mercato n’a pas été aussi folle au Paris Saint-Germain.

En ce 2 septembre, le club de la capitale est sur tous les fronts. Dans le sens des arrivées avec Mauro Icardi et Keylor Navas mais également dans le sens des départs. Indésirables aux yeux de Thomas Tuchel et de Leonardo, Jesé et Leandro Paredes font clairement partie des joueurs susceptibles de quitter le Paris Saint-Germain ce lundi. Et sauf retournement de situation, c’est en Espagne qu’ils vont tenter de rebondir.

Concernant l’ancien attaquant du Real Madrid, on se dirige vers un transfert définitif au Celta Vigo selon L'Equipe. Prêté l’an passé au Bétis Séville, Jesé était entré en jeu face à Metz vendredi en raison des nombreuses absences en attaque (Neymar, Mbappé, Cavani) mais son départ a toujours été à l’ordre du jour. Au sujet de Leandro Paredes, le Bétis Séville tient la corde. Cette fois, c’est Estadio Deportivo qui annonce que le club dans lequel évolue Nabil Fekir souhaite mettre le paquet pour s’offrir l’international argentin, même si les négociations semblaient bloquer dimanche en raison du salaire XXL du joueur. Reste maintenant à voir s’il s’agira d’un transfert ou d’un prêt dans lequel Paris pourrait prendre en charge une partie du salaire…