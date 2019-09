PSG : Jesé est au Portugal, un exploit de plus pour Leonardo ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Et si le plus bel exploit de Leonardo lors de ce mercato se déroulait au Portugal ? Car CulturePSG.com le révèle ce lundi soir, Jesé est arrivé à Lisbonne où l'attaquant espagnol, qui a encore deux ans de contrat avec le Paris Saint-Germain, devrait être prêté pour une saison au Sporting Portugal. Totalement inutilisé au PSG depuis qu'il a signé avec le club de la capitale pour 25ME en provenance du Real Madrid en 2016, Jesé a déjà été prêté à Las Palmas, à Stoke City et au Betis Séville, mais cette fois le Sporting Lisbonne va régler le salaire de l'attaquant de 26 ans, le Paris SG ayant accepté de le prêter gratuitement à la formation portugaise.