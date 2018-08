PSG : Jérôme Rothen pense que Tuchel a déjà tout compris

Dans : PSG, Ligue 1.

Même s’il assure qu’il utilisera différents systèmes pendant la saison, Thomas Tuchel a visiblement une préférence pour le 3-4-3.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain a largement privilégié une défense à trois pendant la préparation, allant même jusqu’à utiliser le milieu Lassana Diarra en charnière pour garder son schéma favori en l’absence des Mondialistes. Bien sûr, il est impossible de se faire un avis sans voir les cadres à l’oeuvre. Mais pour Jérôme Rothen, cette tactique pourrait s’avérer bénéfique sur et en dehors du terrain.

« Pour bien suivre le championnat anglais, j'ai vu, lors de la saison 2016-2017, Chelsea se balader dans ce système, a commenté l’ancien Parisien dans L’Equipe. Ce schéma a beaucoup d'avantages. Le premier, et pas le moindre, permet de trouver une solution à un problème : qui de Marquinhos ou de Kimpembe pour accompagner Thiago Silva ? Les trois jouent et cela règle les soucis d'ego. » Et sur le plan offensif ?

Un avantage pour Mbappé

« C'est le schéma qui te donne le plus d'atouts par rapport aux joueurs dont tu disposes. Mbappé pourra alterner entre profondeur et décrochage, comme au Mondial où on a vu qu'il pouvait se révéler tactiquement dans d'autres situations », a imaginé l’ancien Parisien qui attend « de voir comment les joueurs vont adhérer, car c'est un style très exigeant. » Rappelons que les piliers du groupe avaient incité le précédent coach Unai Emery à revoir sa stratégie. Tuchel, lui, sera plus difficile à convaincre...