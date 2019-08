PSG : Je suis Neymar, sortez-moi de là cette semaine !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Même si on commence à ne plus rien comprendre au dossier Neymar, qui le dimanche est annoncé proche du Real Madrid, puis le lundi du FC Barcelone, tandis que d'autres pensent qu'il ne partira pas du Paris Saint-Germain, la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord est que l'affaire doit vite se régler. Leonardo l'a reconnu samedi, il y a urgence à prendre une décision finale avec Neymar, puisque si la star brésilienne quitte le PSG, alors il faudra recruter un ou des joueurs, et s'il reste, il doit vite reprendre la compétition avec ses coéquipiers. Mais c'est une évidence depuis dimanche soir, l'heure semble avoir sonné pour un départ de Neymar du Paris SG.

Ce mardi, Sport consacre sa Une à l'urgence qui est désormais de mise dans ce dossier, le média sportif catalan affirmant même que Neymar a demandé aux dirigeants parisiens de le faire sortir cette semaine du Paris Saint-Germain et donc d'accélérer les négociations avec le FC Barcelone, où le Brésilien a le désir de retourner dès cet été. Reste que du côté de Doha on ne fera aucun cadeau à Neymar et au Barça dans ce dossier, et même si le joueur veut partir de toute urgence, il devra attendre que le PSG et son futur club s'entendent. Et rien ne dit que ce sera dans les prochains jours.