PSG : Jamais le Real n’a autant voulu une star que Kylian Mbappé

Peu importe le déroulement de la saison du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’attend à être attaqué par le Real Madrid à propos de Kylian Mbappé.

Les deux présidents ont beau entretenir une relation amicale, Florentino Pérez n’hésitera pas à mettre la pression et à dégainer l’offre nécessaire s’il sent que le champion du monde français est prêt à faire le grand saut. Pour cela, il faut encore que toutes les conditions soient réunis. Mais cela pourrait bien arriver cet été annonce Hervé Mathoux, persuadé que Mbappé sera tenté de rejoindre la Maison Blanche, sauf avec un scénario bien précis imaginé par le présentateur de Canal+.



« Bien sûr que le Real veut Mbappé et il faut avouer que c'est rare de voir un club "draguer" aussi ouvertement et publiquement un joueur sous contrat. Est-ce que Mbappé pourrait partir dès la saison prochaine ? Le PSG va absolument vouloir le garder et construire son projet en en faisant sa tête de gondole, mais on ne peut pas exclure un départ. Car Mbappé est un jeune homme pressé qui aime enjamber les étapes plutôt que les faire pas à pas. Tout va dépendre aussi de la manière dont va tourner la saison parisienne. Paradoxalement, si c'est un échec, Mbappé pourrait avoir envie de partir. Pareil si jamais Paris venait à gagner la Ligue des champions, car il pourrait se dire : "Que puis-je gagner de plus avec Paris ?" En fait, l'idéal ça serait que Paris se fasse battre en finale de la C1 et que Mbappé se dise : "On est tout près. Je dois réessayer encore pour la gagner sous le maillot parisien". On en n'est pas là. Mais en tous cas, le risque de départ de "KMB" au Real est réel », a confié Hervé Mathoux sur BetStars, histoire de faire comprendre que le Real Madrid ne cache même plus son désir d’acheter Mbappé avec pratiquement un an d’avance, ce qui est rare, même dans le monde impitoyable du marché des transferts.