PSG : Intensité et humilité, Gueye peut emmener Paris au sommet

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il n’est peut-être pas officiellement le joueur du match ou celui de la semaine aux yeux de l’UEFA, mais Idrissa Gueye a marqué les esprits à l’occasion de son entrée en matière contre le Real en Ligue des Champions. Une performance de prestige face à un candidat annoncé à la victoire finale, voilà de quoi vous mettre dans les bonnes grâces de l’entraineur, qui l’a longuement câliné au coup de sifflet final, mais aussi des suiveurs du club de la capitale. Pour Ambre Godillon, l’ancien lillois est le joueur qu’il fallait depuis longtemps au milieu de terrain, afin d’enfin prendre la suite des joueurs comme Thiago Motta ou Blaise Matuidi, ceux qui font marcher une équipe.

« Infatigable mercenaire, Idrissa Gueye n’offre-t-il pas finalement tout ce que le club de la capitale cherchait depuis tant d’années pour ouvrir la voie en Ligue des Champions ? Une humilité de tous les instants, une abnégation incessante, une vraie rigueur tactique, une technique capable de s’élever avec l’intensité, et une dévotion sans failles au collectif », a livré la journaliste de Yahoo, persuadée qu’Idrissa Gueye va donner un nouveau visage au PSG cette saison. Avec une passe décisive et des statistiques au plus haut dans quasiment tous les domaines, le numéro 27 du PSG a en tout cas marqué les esprits.