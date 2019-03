PSG : Impressionnant, Mbappé est en mode Ligue des Champions

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Kylian Mbappé, buteur du PSG, après la victoire contre Caen (2-1) et son doublé : « Une victoire logique ? Oui, on a dominé. On a eu quelques manques, mais on repart avec la victoire, c'est important. Le coach avait dit que, pour préparer les grands matchs, il fallait gagner celui d'avant. On vient de gagner, on rentre à la maison pour récupérer maintenant. On veut toujours gagner, on a fait trois heures de bus, ce n'est pas pour faire les touristes. Le deuxième but ? Il est important. C'est le but de la victoire. Je suis libéré, que ce soit contre Caen, Lyon ou Manchester, quand on marque le but de la victoire, on est très content. Mon premier penalty en L1 ? C'est normal, il y a une hiérarchie à respecter. Je suis arrivé comme un jeune joueur ici, avec deux stars. Je fais mon chemin, je pense que je vais prendre de plus en plus de responsabilités et je suis prêt donc il n'y a pas de problèmes. Prêt pour Manchester ? Bien sûr ! », a-t-il déclaré sur Canal+.