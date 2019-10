PSG : Ils ont la rage contre Neymar, Tuchel les comprend

Dans : PSG, Ligue 1.

Du côté du Paris Saint-Germain, personne n’a oublié le feuilleton Neymar et son fameux faux retour vers le Barça.

Pendant tout le dernier mercato estival, l'international brésilien a fait des pieds et des mains pour quitter le club de la capitale. Sans réussite au final puisqu’aucun club étranger n’avait les moyens de recruter le joueur le plus cher de l’histoire du football. En attendant, tout le PSG a souffert de cet épisode. Thomas Tuchel en tête. Proche de son attaquant de 27 ans, l’entraîneur allemand a probablement dû se sentir trahi. Surtout que TT réclame toujours une excellente cohésion au sein de son groupe. Ce qui n’était pas vraiment le cas durant l’été dernier. Autant dire que Tuchel garde le Ney dans son viseur.

« Les supporters sont fiers de leur club et ce n’est pas plaisant d’entendre son joueur dire pendant des semaines qu’il souhaite partir. Je l’ai dit à Neymar, parfois c’est comme ça dans la vie, tu dois faire face à la réalité et accepter les conséquences. Je lui ai dit : ‘Tu penses que la partie la plus dure est passée, mais désormais tu as affaire à moi et je vais te pousser au maximum’. La partie la plus difficile est encore à venir. Neymar a un bon coeur, c’est un mec bien. Les points comptent, c’est sûr, les titres aussi si tu vas dans un club tel que le PSG, c’est la réalité. Mais il y a aussi la relation entre les joueurs, la connexion entre eux, parfois aider un joueur lors d’une période compliquée de sa carrière, c’est ça aussi le succès, non ? », a indiqué, dans The Guardian, le coach du PSG, qui sait que Neymar est indispensable à son équipe, sachant qu’il a marqué quatre buts lors de ses cinq premiers matchs cette saison.