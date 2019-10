PSG : Ils diraient presque merci à Manchester United

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Une nouvelle fois, en pleine fin d’hiver, les supporters parisiens ont vu leur saison s’écrouler devant leurs yeux à l’occasion de l’élimination prématurée et même incompréhensible face à Manchester United.

Difficile de revenir encore une fois sur ce scénario fou, mais la digestion a logiquement été difficile, les joueurs laissant ensuite tomber le reste de l’exercice après cette humiliation. Maintenant qu’une saison nouvelle a débuté, il est temps d’oublier cette terrible rechute, et pourquoi pas d’en tirer les bienfaits. C’est le souhait de Juan Bernat, qui voit un groupe déterminé à ne plus revivre ce genre de mésaventures.

« L’échec en huitième de finale de Ligue des champions la saison passée contre Manchester United nous a vraiment tous touchés, mais aussi beaucoup soudés. Cet été, on a rechargé les batteries. Nous savons que nous sommes une très bonne équipe et que nous représentons un grand club. Nous sommes forts et motivés. Gagner la Ligue des Champions ? Nous sommes champions de France et bien sûr que nous voulons plus. Mais il ne faut pas en faire une obsession, car il y a aussi d’autres équipes qui la veulent », a livré le latéral gauche espagnol dans un entretien à AS. La victoire en Ligue des Champions, même les supporters n'osent plus y penser désormais, mais ils espèrent au moins voir leur club franchir un cap et s'améliorer.