PSG : Il y a de quoi devenir fou, mais Neymar ne bronche pas

Dans : PSG, Mercato.

Lancé depuis le début de l’été, le feuilleton Neymar est encore loin d’être fini du côté du Paris Saint-Germain.

Les volontés des uns et des autres restent intactes. Le Ney veut toujours quitter la Ligue 1, alors que le club de la capitale refuse de brader sa star brésilienne. Pour l’instant, l’attaquant de 27 ans est donc toujours un joueur du PSG, sachant que le Barça, le Real Madrid ou la Juventus n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente avec Paris durant ce mercato d’été. Une situation qui pourrait faire vriller Neymar, mais pas du tout, si l’on en croit les dires de Pablo Sarabia.

« Neymar, je le vois calme, il s'entraîne bien et je pense qu'il est concentré, malgré tout ce qu'il y a en ce moment. Je lui parle, et le sentiment qu'il me donne c’est qu'il est tranquille. La solution est entre lui et le club désormais. Mais il est à l'aise avec nous », a avoué, sur la Cadena SER, le milieu espagnol du PSG, qui estime donc que l’Auriverde attend la conclusion de son potentiel transfert avec une certaine assurance. Bonne ou mauvaise nouvelle pour la direction francilienne ? Réponse avant le 2 septembre prochain...