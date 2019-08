PSG : Il vaut de l'or, Neymar trop cher pour le Real Madrid ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Longtemps durant l’été, Neymar n’a été associé qu’à un seul club sur le marché des transferts : Barcelone.

Mais depuis quelques jours, le Real Madrid s’est réveillé et envisage sérieusement de s’offrir le n°10 du PSG. Selon Sport, une première offre comprenant 120 ME et Luka Modric a déjà été envoyée. Problème, le club de la capitale souhaite uniquement du cash, beaucoup de cash, afin de rentrer dans ses frais. Raison pour laquelle selon Joao Henrique Marques, journaliste pour UOL Esporte, il est toujours difficile d’envisager un avenir loin de Paris pour Neymar.

« Neymar est triste depuis quelques temps selon les gens qui l’entourent. Il pensait que son départ du PSG se solutionnerait plus rapidement. Mais un transfert sera toujours compliqué à boucler car Paris exige beaucoup d’argent. De plus, aucun club n’a le potentiel financier pour dépenser autant d’argent sur Neymar. Cela me fait penser que le deal ne se fera pas » a indiqué le spécialiste brésilien. L’issue du feuilleton reste donc totalement indécise, et cela à moins d’un mois de la fin du mercato français…