PSG : Il scelle (déjà) l’avenir de Verratti au mercato

Epargné par les blessures, Marco Verratti réalise un bon début de saison au Paris Saint-Germain.

Titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel aux côtés de Marquinhos et d’Idrissa Gueye dans les affiches de Ligue des Champions, l’international italien est un joueur apprécié en interne et chez la plupart des supporters malgré les critiques de certains observateurs. Assurément, son avenir semble s’écrire au PSG et nulle part ailleurs puisque des négociations sont en cours pour une prolongation de contrat. Une tendance confirmée par Stefano, le frère de Marco Verratti, dans les colonnes du Parisien.

« Ses premières saisons étaient très bonnes. Il a ensuite connu des problèmes physiques et était peut-être moins bien. Mais quand tu peux t’entraîner tous les jours à 100 %, tu vois la différence. Il a plus de responsabilités au club ? C’est normal et c’est un plaisir pour lui. Il est devenu un vrai Parisien. Il est heureux ici et ça l’aide beaucoup » a indiqué le frère d’un Marco Verratti qui prend de plus en plus de pouvoir dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Rien de bien étonnant finalement au vu de l’expérience accumulée par le natif de Pescara dans la capitale française, où il a signé en 2012.