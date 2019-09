PSG : Il s'inquiète, Neymar sauve encore Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Au cours d’un match bien triste, le Paris Saint-Germain a fini par connaître la victoire par un but un peu miraculeux de Neymar.

Le Brésilien a marqué d’un retourné poteau rentrant à la dernière minute, permettant de poser son empreinte sur cette rencontre, et de faire oublier le contenu. Certes, Strasbourg ne laisse quasiment aucun espace en défendant très bas et très bien. Certes, la trêve internationale, le retour en douceur de Neymar et les absences de Mbappé ou Cavani amenuisent le potentiel offensif, mais le PSG a montré une nouvelle fois un visage bien triste selon Bertrand Latour, qui s’interroge sur le niveau de Thomas Tuchel.

« Plus je vois jouer le Paris Saint-Germain et plus le collectif n'est pas bon. Il me semble qu'avant ce match contre Strasbourg, cela n'a pas été toujours la trêve internationale et Paris n'était pas bon non plus. Plus je vois l'équipe et moins les matchs sont aboutis. Ils ne sont pas dans une bonne dynamique. Tuchel n'arrive pas à apporter une réponse collective pendant les rencontres. Quid des associations entre les latéraux et les ailiers ? Quid de la progression de Marco Verratti ? Heureusement pour Tuchel, Neymar est revenu. C'est vraiment lui le bon joueur de cette équipe », a livré le consultant de La Chaine L’Equipe, pour qui il va falloir que le PSG augmente sérieusement son niveau de jeu cette saison.