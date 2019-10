PSG : Il revient enfin pour jouer sa dernière carte, et ce n'est pas Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec plus d’une douzaine d’internationaux retenus, le Paris Saint-Germain se retrouve forcément en petit comité pendant cette trêve internationale.

Néanmoins, Thomas Tuchel a enfin appris une bonne nouvelle avec le retour à l’entrainement complet de Julian Draxler. Le milieu de terrain, blessé à la voute plantaire, n’a disputé que deux matchs cette saison, et était finalement parti vers le Qatar pour se faire soigner dans un centre spécialisé pour mettre un terme à cette longue absence. Autant dire que celui qui n’avait pas réussi à prendre la relève lors de la blessure de Neymar la saison passée, a laissé une nouvelle fois passer sa chance.

En son absence, le trio composé de Marquinhos, Gueye et Verratti a régné sur le milieu de terrain et a montré sa valeur en Ligue des Champions. L’ancien de Schalke 04 a donc énormément de travail pour se montrer à son avantage, lui qui assure bien se sentir à Paris, et tout faire pour s’imposer. Le calendrier musclé qui attend le PSG au mois d’octobre pourrait permettre à l’Allemand d’avoir sa chance, même si, à bientôt 18 mois de la fin de son contrat, la question de son avenir risque de se poser très rapidement s'il ne se montre pas rapidement plus convaincant.