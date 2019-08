PSG : Il promet de s’excuser si Guerreiro ne signe pas

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Cela aura été le petit feuilleton du week-end au PSG, certes très loin de la telenovela que représente l’éventuel transfert de Neymar.

Mais le média Paris United a lancé un gros scoop samedi en annonçant que Raphaël Guerreiro était à Paris ce samedi pour un rendez-vous avec la direction parisien afin de conclure un transfert qui était en très bonne voie. Une sacrée surprise pour ce joueur certes désiré par Thomas Tuchel, mais dont le dossier semblait avoir été complètement oublié cet été. Toutefois, l’arrière gauche en question a rapidement réagi, expliquant que cette rumeur était une fake-news, avant d’avouer qu’il était à Paris simplement pour aller à Disneyland avec quelques amis. Alors, qui dit vrai ? Paris United a en tout cas confirmé sa version ce dimanche, par le biais de l’un de ses rédacteurs sur les réseaux sociaux, assurant même qu’il présenterait ses excuses si jamais l’international portugais ne signait pas au PSG cet été.

« Si il signe et qu'il apporte à l équipe on sera super content pour le reste on ne demandera à personne des excuses et si au contraire il ne signe pas, c est nous qui présenterons des excuses, je n ai aucun pb avec ça. Il a eu un rdv sur Paris dans le 7eme et ensuite il s est rendu dans le 77 oui mais rien a filtré, Antero avant de quitter le club s était déjà penché sur ce dossier, ensuite Leo a pris le relais », a prévenu « Mouss-Paname », pour qui Raphaël Guerreiro n’était clairement pas à Paris uniquement pour Space Mountain.