PSG : Il n'est pas guez, Aurier est toujours fan de Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Sous les ordres de Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain a finalement réalisé une saison 2018-2019 mitigée.

Hormis son titre de champion de France, le club de la capitale a effectivement multiplié les échecs en coupes. Que ce soit en Ligue des Champions (Manchester United), en Coupe de la Ligue (Guingamp) ou en finale de la Coupe de France (Rennes), le PSG est à chaque fois tombé de très haut. Malgré tout, Paris doit quand même se féliciter d’avoir remporté la Ligue 1 pour la huitième fois de son histoire. Un trophée qui fait plaisir à Serge Aurier.

« Est-ce que mes deux saisons au PSG m’ont fait plaisir ? Évidemment ! Je suis avant tout un supporter parisien ! Donc ça m’a fait plaisir ! On en parle de temps en temps dans le vestiaire avec le coach Mauricio Pochettino, et on suit les résultats du club de loin. Quand c’est positif, on est contents pour eux pour aussi ! », a lancé, sur le Canal Football Club, le défenseur de Tottenham, qui représentera donc le PSG en finale de la C1 face à Liverpool. À défaut d’y être arrivé avec son club de coeur...