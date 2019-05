PSG : Il manque un winner à Paris, José Mourinho se dévouerait presque

Dans : PSG, Ligue 1.

En tournée médiatique actuellement histoire de faire savoir qu’il est libre de récupérer un poste d’entraineur, José Mourinho n’oublie pas la France, où son nom a été murmuré à Lille, mais surtout à l’OL et au PSG. Cela ne devrait pas déboucher, mais cela n’empêche pas le Special One de démontrer qu’il a peut-être les moyens de régler les problèmes de Paris, qui n’arrive toujours pas à franchir un cap en Ligue des Champions. Le club de la capitale aurait bien besoin d’un expert en victoires sur le plan européen. Suivez mon regard…

« C'est un club qui a une dimension mondiale, avec des joueurs qui sont de ce niveau mondial. Il n'a pas encore gagné au niveau européen, et c'est très important. C'est la même chose que ce que je dis pour les entraîneurs : tu peux avoir de grandes qualités, mais si tu arrives en fin de carrière et que tu n'as pas gagné au niveau européen, il y a un manque. Maintenant, le Paris-SG est dans cette phase : il gagne tout le temps en France, comme la Juventus ou le Bayern. C'est le leader du football français, mais juste derrière les plus grands clubs européens », a livré dans L'Equipe l’entraineur portugais, qui explique que pour être mieux considéré sur le plan européen, le PSG a finalement besoin de… gagner la Ligue des Champions. Qui l’eût cru ?