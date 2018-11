PSG : « Il m’a soulé », ce consultant dégomme Verratti !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Auteur d’un match assez neutre sur la pelouse de Naples mardi soir, Marco Verratti s’est attiré les foudres des observateurs.

Daniel Riolo a notamment critiqué l’international italien, mais le journaliste de RMC n’est pas le seul à taper sur le natif de Pescara. Interrogé par L’Equipe sur la performance du milieu relayeur parisien, Mickaël Madar n’a pas mâché ses mots. L’ancien joueur du PSG et consultant pour Canal Plus a expliqué pourquoi il était impossible de se satisfaire de ce genre de prestation de la part de Marco Verratti.

« Verratti m’a soulé. A partir du moment où il reçoit le ballon, il fait toujours quatre ou cinq touches. Il devrait voir comment Draxler utilise le ballon. Lui fait toujours la passe à bon escient, garde le ballon quand il faut le garder. Verratti, c’est tout l’inverse ! Il ralentit trop le jeu et en plus, il aurait pu être expulsé en fin de match pour un second carton jaune » a expliqué Mickaël Madar, particulièrement en colère après le match livré par l’Italien sur la pelouse du San Paolo de Naples. Reste à espérer pour le PSG que ce dernier soit davantage encensé par les observateurs après Paris-Liverpool, le 28 novembre prochain. Cela serait alors bon signe pour le club de la capitale…