PSG : Il lance l'alerte, Paris fonce dans le mur

Cette saison sera-t-elle la bonne pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ? Après la défaite à Dijon, certains démons du passé resurgissent…

En effet, les trois premiers matchs de Ligue des Champions puis la victoire éclatante face à Marseille incitaient supporters et observateurs à l’optimisme. Mais la troisième défaite en douze journées de Ligue 1 du PSG, face à Dijon vendredi soir, a plombé l’ambiance. Et aux yeux de Jérôme Rothen, ce revers a mis en avant un problème majeur du PSG 2019-2020 : le manque de force collective et de caractère de certains joueurs. Un manque qui risque de faire défaut à Paris au moment de passer un cap en Ligue des Champions selon le consultant de RMC…

« Une chose est certaine. Le PSG souffre de l’attitude collective du club. Paris n’a pas cette attitude collective que toutes les grandes équipes européennes qui gagnent ont au bout d’un moment. Le match face à Dijon, ils le perdent sur l’attitude car ils n’ont pas assez faim pour marcher sur l’adversaire. Après, tu peux toujours perdre un match. Mais c’est déjà le troisième… Je mets le PSG en alerte. Bien-sûr, ils seront champions de France. Mais pour passer un cap en Ligue des Champions, il faudra que collectivement, le PSG montre plus de force ! Il faudra que les joueurs qui ont moins de temps de jeu comme à Dijon montrent du caractère » a commenté l’ancien milieu de Paris, inquiet pour la suite des événements dans la capitale.