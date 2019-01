PSG : Il l’avait promis, Nasser Al-Khelaïfi tape très fort sur ses supporters

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment apprécié le show de Noël de ses supporters, à l’occasion du dernier match de l’année face à Nantes, le 22 décembre dernier.

Pendant cette rencontre, un groupe composant du Collectif Ultra Paris, Les Parias, avait décidé de fêter son cinquième anniversaire en allumant de nombreux fumigènes, perturbant même la visibilité des spectateurs du Parc des Princes. Nasser Al-Khelaïfi s’en était indigné, et la sanction est tombée à plusieurs niveaux cette semaine. Tout d’abord, les membres de ce groupe sont interdits de Parc des Princes pour les matchs de janvier, c’est à dire jusqu’à quatre rencontres.

En plus de cela, L’Equipe annonce que le PSG va annuler les aides prévues à ses supporters pour le déplacement à Manchester du 12 février prochain. Ceux qui voudront aller soutenir Paris en Ligue des Champions devront payer le prix fort, sans coup de pouce de leur club. Enfin, pour lutter contre ces problèmes de fumigènes, aucun membre du CUP n’est autorisé à entrer au Parc des Princes les veilles de match, comme c’est souvent le cas quand il s’agit de préparer des tifos ou des animations. La fouille sera renforcée à l’entrée des tribunes et les stadiers pourraient même être autorisés à aller chercher celui qui allume des fumigènes dans les tribunes pendant la rencontre. Des mesures qui ont clairement pour but de marquer le coup, alors que le PSG aimerait bien évité d’être épinglé par la LFP et l’UEFA aussi régulièrement.