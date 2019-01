PSG : Il l’annonce, Neymar et Mbappé vont marcher sur le football

Dans : PSG, Ligue 1.

En attendant d’avoir les deux meilleurs joueurs du monde en activité, le Paris Saint-Germain a probablement les deux joueurs à la valeur marchande la plus élevée.

C’est le cas du prodige français Kylian Mbappé, dont les titres, les accélérations et la jeunesse font de lui potentiellement le joueur le plus cher du monde. Un statut qui appartient pour le moment officiellement à Neymar depuis son transfert en provenance de Barcelone pour plus de 200 ME. Mais outre l’aspect financier, c’est sur le terrain que cela fait très mal. Interrogé à l’issue du stage du PSG au Qatar, Thiago Silva a bien fait comprendre que rien ne pouvait empêcher les deux attaquants de dominer la planète football. Surtout s’ils restent dans la même équipe.

« Je crois que les deux ensemble, ils peuvent faire des choses incroyables. Ce sont les futurs meilleurs joueurs au monde. Pour moi, Neymar et Kylian peuvent devenir comme Pelé s’ils continuent comme ça avec cette progression et cette humilité », a livré le défenseur brésilien, persuadé que cette association pouvait porter le PSG au sommet. C’est en tout cas le souhait des dirigeants, qui ont sorti la planche à billets à l’été 2017 pour se payer Kylian Mbappé et Neymar.