PSG : Il est génial, qui ose critiquer Neymar ?

Festival de Rio, anniversaires au Brésil, mercato… Depuis son arrivée en 2017 en provenance de Barcelone, Neymar a déclenché de nombreuses polémiques au Paris Saint-Germain.

C’est précisément pour cela que l’international auriverde, dont le talent incroyable est reconnu par tous, ne parvient pas à faire l’unanimité. Et pourtant, l’ancien attaquant du FC Barcelone est un formidable coéquipier. C’est tout du moins le message lancé par Christopher Nkunku, qui évolue désormais à Leipzig mais qui a côtoyé Neymar de près durant deux saisons dans la capitale française. Interrogé par Kicker, le milieu de terrain de 22 ans a loué l’état d’esprit formidable de quelqu’un qu’il considère comme un collègue génial.

« Je me suis bien entendu avec Neymar. C’est un joueur qui aime passer du temps sur le terrain et qui met tout en œuvre pour aider son équipe. Ce qu’il fait dans sa vie privée, c’est son affaire. Mais Neymar est un collègue normal et en tant que collègue, il est génial » a indiqué Christopher Nkunku, pour qui il serait bon de critiquer un peu moins Neymar en France. Car à ses yeux, l’état d’esprit du Brésilien est tout simplement incapable. Tout du moins en interne, avec les autres joueurs du Paris Saint-Germain. Chose dont on ne doutait finalement pas beaucoup puisque ces derniers mois, aucun joueur du club francilien n’a critiqué Neymar pour son attitude ou son état d’esprit. Bien au contraire…