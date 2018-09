PSG : Il est bien placé pour le savoir, Mbappé et Neymar vont mettre Paris au sommet

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent à Londres pour le Gala de la FIFA, Unai Emery a évoqué un sujet qu’il connaît bien : Neymar et Mbappé.

La saison dernière, le coach espagnol les avait sous sa coupe au PSG, pour une première collaboration qui fut tout de même prometteuse jusqu’à la blessure du Brésilien. Mais ce n’est que le début promet celui qui entraine désormais Arsenal. Pour le Basque, Mbappé comme Neymar vont faire très mal dans les années à venir. Autant dire que le PSG serait bien avisé de les conserver encore longtemps. Cela tombe bien, le club de la capitaine n’a aucune envie de se séparer de ses deux joyaux.

« Kylian Mbappé est jeune, il a du potentiel et envie de grandir. Il joue un football total. Il faut lui laisser du temps. A son âge, il a tout l’avenir devant lui. Neymar aussi est jeune. Il faut du temps et de la patience. Il faut laisser du temps pour que les choses se consolident. C’est seulement sa deuxième saison au PSG et il a les qualités pour devenir le meilleur. C’est pour ça qu’il est venu à Paris et je suis certain qu’il y arrivera », a clamé Unai Emery, persuadé que les succès vont finir par arriver pour le PSG, au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel pour un Neymar qui rêve d’avoir le Ballon d’Or une fois que les règnes de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo seront terminés.