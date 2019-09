PSG : Il est « bête » ou quoi ? Neymar prend cher

Dans : PSG, Ligue 1.

Auteur d’un but extraordinaire dans le temps additionnel du match contre Strasbourg samedi, Neymar a délivré le Parc des Princes.

Le meilleur moyen de se remettre rapidement le public dans la poche pour le Brésilien, hué à chacun de ses ballons par le public parisien. Le problème, c’est que l’international auriverde a remis une pièce dans la machine après le match en confirmant qu’il voulait partir, indiquant qu’il allait désormais jouer chaque match à l’extérieur cette saison. Une déclaration très maladroite pour ne pas dire pire selon un Ludovic Obraniak qui en vient à douter de l’intelligence de l’ancien Barcelonais.

« Neymar, c’est un idiot fini… Il est bête, ou alors il a trop d’ego. Il lui arrive un truc extraordinaire, avec un retourné pied gauche à la 90e qui laisse tout le monde de marbre. Tu as fait la moitié du job. Tu passes en conférence de presse, tu dis deux mots : ‘je suis désolé, oui je voulais rejoindre le Barça, etc’. Soit intelligent, tu vas passer la saison à Paris. Mais non il ne dit rien aux supporters… Quand je vois son entourage… » a soufflé l’ancien milieu de terrain de Lille, lequel ne comprend définitivement plus rien à la stratégie de communication du clan Neymar.