PSG : Il essaye déjà d’embrouiller Neymar et Icardi

Dans : PSG, Ligue 1.

Le prêt payant de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain représente un coup majeur réalisé par Leonardo, qui renforce ainsi son attaque avec un joueur talentueux et peu coûteux pour les normes en vigueur.

Les suiveurs du club de la capitale ne vont pas s’ennuyer avec l’international argentin, qui est au cœur de nombreuses polémiques en Italie, pas toujours pour des raisons sportives. La plus connue reste sa liaison et son mariage avec Wanda Nara. Celle qui est désormais son agent a ainsi quitté un autre buteur argentin en la personne de Maxi Lopez pour Mauro Icardi, vivant même avec le second et les enfants du premier. De quoi provoquer une haine tenace de la part de Lopez, qui possède le soutien de nombreux Argentins, choqués de voir Icardi s’exposer et narguer régulièrement son « rival » sur les réseaux. Et voilà que Neymar s’y retrouve involontairement mêlé, puisque, le jour où le joueur de l’Inter s’est engagé au PSG, Maxi Lopez a publié une photo de lui avec Neymar pour dire tout le bien qu’il pensait de lui.

« Mon frère, ceux qui te connaissent savent que tu es une personne humble, ouverte et sensible. Tu es dans ce club, mais tu seras toujours l’un des meilleurs de l’histoire », lance Maxi Lopez, pour qui Neymar a bien évidemment choisi son camp dans cette bataille qui divise tout un pays. Bon courage pour le Brésilien pour arrondir les angles, même si, avec tous les soucis extra-sportifs qu’il a connu ces derniers temps, le numéro 10 du PSG va certainement se montrer mesuré et se concentrer sur le sportif à son retour du Brésil.