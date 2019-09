PSG : Il enterre le Real Madrid, et va retourner sur le banc sans broncher

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Tout n’a pas été parfait pour Thomas Meunier ce mercredi soir au Parc des Princes, mais l’arrière droit a tout de même pleinement profité de sa titularisation pour montrer qu’il apportait un sérieux plus à son équipe. Considéré comme le troisième arrière droit de l’équipe derrière Dagba et Kehrer, le Belge s’est montré vigilant défensivement, mais a surtout fait très mal offensivement, même s’il s’est trop souvent montré imprécis dans le dernier geste. Cela ne l’a pas empêché d’intercepter un ballon et de finir ensuite l’action pour le troisième but dans les derniers instants. De quoi lui donner un peu de poids, même si l’ancien de Bruges avoue qu’il l’a un brin mauvaise de jouer aussi peu cette saison.

« Ma philosophie et ma mentalité n’ont jamais changé. Je l’ai dit depuis mes premiers pas ici que je serais dévoué au PSG jusqu’à la fin de mon contrat, voire plus. Le coach pourra compter sur moi, des fois c’est un peu frustrant de ne pas jouer et le plaisir, c’est de jouer au football. Mais des choix sont faits et le coach fera ses choix. Je reste actif, je m'entraîne bien, je reste disponible pour le groupe », a livré un Thomas Meunier qui ne fait en tout cas aucune fausse note sur le plan de la communication, et cherche désormais à semer le trouble dans l’esprit de Thomas Tuchel.