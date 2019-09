PSG : Il dit stop au Meunier-bashing de Tuchel !

Dans : PSG, Ligue 1.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain l’été prochain, Thomas Meunier n’a pas encore été contacté par sa direction afin de discuter d’une éventuelle prolongation. Et pour cause, l’international belge ne figure pas vraiment dans les petits papiers de l’entraîneur Thomas Tuchel, qui lui préfère Colin Dagba et surtout son compatriote Thilo Kehrer. Face au Real Madrid puis à Lyon, l’ancien manager du Borussia Dortmund a été contraint et forcé de titulariser Thomas Meunier avec les blessures des deux autres joueurs susceptibles de jouer au poste de latéral droit.

Solide défensivement et toujours présent pour attaquer, le Belge n’a pas déçu. Et pour de nombreux observateurs dont Alain Roche, il a prouvé qu’il était le meilleur défenseur droit de Paris. Dans les colonnes de L’Equipe, le consultant de Canal Plus a ainsi demandé à Thomas Tuchel de cesser son délit de sale gueule envers l’ancien du FC Bruges. « Même s’il a quelques lacunes, Meunier est meilleur que Dagba et Kehrer. Tuchel devrait arrêter de lui tomber dessus en permanence » a expliqué Alain Roche, lassé de voir l’entraîneur du Paris Saint-Germain placardiser ainsi Thomas Meunier depuis son arrivée dans la capitale française. Ce n’est pas le seul…