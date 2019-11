PSG : Il devrait l'aider, mais Tuchel enterre Cavani !

Dans : PSG.

Longtemps blessé, Edinson Cavani est de retour dans le groupe du PSG depuis la victoire à Nice, le 18 octobre dernier (1-4). Mais l’Uruguayen n’a débuté qu’une seule rencontre…

C’était samedi, sur la pelouse du Stade Brestois (1-2). En flagrant manque de rythme, l’ancien goleador de Naples n’a évidemment pas brillé. Et pour cause, la gestion de son entraîneur ne lui permet pas de s’exprimer pleinement sur le terrain selon Dominique Grimault. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, l’ancien journaliste de M6 ne s’est pas gêné pour critiquer les choix de Thomas Tuchel, lequel enterre le meilleur buteur de l’histoire du PSG plus qu’il ne l’aide depuis un mois à ses yeux.

« Je ne comprends pas la communication de Tuchel. Il doit d’abord rassurer Edinson Cavani en lui disant qu’il doit retrouver du rythme et qu’il compte sur lui. Icardi peut avoir des pépins. La saison est longue. Pour le moment, j’ai l’impression que Tuchel enterre un peu plus Cavani. Cavani n’a pas le physique et pas le rythme parce qu’il ne joue pas donc il faut lui donner toutes les chances pour qu’il puisse accomplir sa dernière saison avec Paris » a pesté Dominique Grimault dans des propos rapportés par FootRadio.com. Ce ne sont certainement pas les fans du PSG, très heureux du rendement de Mauro Icardi mais révoltés par la gestion d’Edinson Cavani, qui vont dire le contraire. Espérons pour l’avant-centre parisien qu’il retrouve un peu de joie et de confiance avec sa sélection pendant la trêve…