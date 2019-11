PSG : Il dévoile le secret des réunions avec Tuchel, c'est bluffant

Dans : PSG.

Depuis l’été 2018, Thomas Tuchel est la figure tutélaire du Paris Saint-Germain. L’entraîneur allemand se doit donc d’assumer dans les bons et les mauvais moments.

Comme ses prédécesseurs, l’ancien coach du Borussia Dortmund a connu une grosse désillusion lors de la Ligue des Champions face à Manchester United en huitièmes de finale. Désormais, TT a l’esprit tourné vers la suite. En plus de tout rafler sur la scène nationale, Tuchel devra également faire passer un cap au PSG en Coupe d’Europe. Avec un tel effectif, le PSG doit au moins viser le dernier carré. Si certains suiveurs de Paris doutent des capacités de Tuchel, Zoumana Camara, lui, vante les mérites du technicien de 46 ans.

« Tuchel ? Il essaye toujours de trouver la faille chez l’adversaire. Mais aussi la tactique, le positionnement pour déséquilibrer et mettre à mal l’adversaire. Il est en constante recherche de ce système qui mettra l’équipe à l’aise tout en prenant compte des caractéristiques et des qualités de ses joueurs. Il est beaucoup dans le détail, on peut faire des réunions d’une heure et demie sur une seule image et on débat. Il donne la parole à son staff et à la fin c’est lui qui tranche. Travailler avec lui, c’est quelque chose d’exceptionnel ! C’est un grand coach », a avoué, dans le magazine This is Paris, l’un des adjoints de Tuchel, qui s’occupe notamment du travail des coups de pied arrêtés au PSG. S’il fait l'unanimité au sein de son vestiaire, l'Allemand devra désormais mettre tout le monde d’accord en début d’année 2020 pour poursuivre sa route au PSG...