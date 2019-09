PSG : Il craque, il n’en peut plus de la saga Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Pendant trois mois, la perspective de voir Neymar quitter le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone a animé les médias des deux côtés des Pyrénées.

Parti au Brésil dans la foulée de l’échec de son transfert, le numéro 10 du PSG va désormais revenir pour préparer une saison qui va enfin réellement débuter. Mais dans quelles conditions ? Car maintenant, c’est l’accueil de Neymar par les supporters parisiens qui fait craindre une nouvelle polémique. Une de trop pour Emmanuel Petit, qui n’en peut plus d’entendre parler de Neymar tous les jours.

« Neymar ? J’en ai ras le bol ! Comme la majorité des gens qui suivent le football ! J’en ai ras le bol de voir 25 articles tous les jours sur Neymar. Neymar à la plage, Neymar à la montagne, Neymar mange des frites… Il y en a marre. C’était quand la dernière fois qu’il a joué ? Contre Angers en Ligue 1 ?! Bon bah voila… Quand on a son hygiène de vie, il y a certaines blessures où c’est certes de la malchance, mais elle sont aussi la résultante de ce que tu fais dans ta vie, tous les jours », a livré le consultant de RMC, qui fait clairement le lien entre les soucis physiques et personnels de Neymar, et sa manière de vivre.