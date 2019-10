PSG : Il compare Tuchel à Klopp, ça fait très mal

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

Après une saison globalement ratée, Thomas Tuchel n’a pas le droit à l’erreur au Paris Saint-Germain.

En effet, le technicien allemand sera très attendu, notamment en Ligue des Champions, suite au recrutement 4 étoiles opéré par le directeur sportif Leonardo. Pour Luis Fernandez, pas fan de l’ancien manager du Borussia Dortmund, il est évident que Thomas Tuchel doit faire passer un cap au PSG. A l’image de ce que Jürgen Klopp est parvenu à faire du côté de Liverpool, en métamorphosant totalement le style de l’équipe mais également certains joueurs individuellement.

« Il suffit de regarder ce que fait un autre entraîneur allemand, Jurgen Klopp. Quand tu vois jouer Liverpool depuis deux ou trois ans, leur évolution, c’est un entraîneur qui a fait progresser son équipe. Il a fait connaître des joueurs qui n’étaient pas placés parmi les plus grands avant, comme Sadio Mané. La saison dernière, Tuchel n’a pas gagné les coupes. Les coachs d’avant les ont gagnés. Là, on lui a apporter des joueurs. Il a un groupe suffisamment étoffé. Le PSG est taillé pour remporter la Ligue des Champions. J’aimerais que cet entraîneur, qui m’a énervé avec les jeunes, puisse réussir avec l’effectif qu’il a. On l’attend avec impatience » a commenté l’ancien entraîneur parisien sur Europe 1. Si avec ce genre de déclaration, Thomas Tuchel n’a pas la pression…