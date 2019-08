PSG : Il aime la France, il aime Paris, et il veut prolonger

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Thiago Silva sait précisément quelle suite il souhaite donner à sa carrière. En effet, le capitaine francilien a une obsession à court terme : prolonger son contrat avec le champion de France en titre. C’est ce qu’il a indiqué à RMC, précisant qu’il considérait désormais Paris comme sa deuxième ville, et la France comme son second pays.

« J'ai envie de finir ici. Mais cela va dépendre de cette année, de ce que je vais faire, de comment je vais finir la saison. On va commencer à parler bientôt, c'est normal. Mais je ne veux pas penser à cette situation maintenant. Je laisse ça pour la fin de saison, je suis juste concentré sur mon travail, sur le travail de l'équipe. Je sais que si on fait du bon travail cette année, les choses vont venir naturellement. J'ai réalisé un rêve en jouant à Paris, en habitant à Paris, qui est maintenant ma deuxième ville. Je suis devenu officiellement français, j'ai eu mon passeport. Pour moi, c'est important de faire une bonne saison et de prolonger mon contrat » a indiqué Thiago Silva, lequel a par ailleurs précisé que son objectif était de devenir entraîneur à l’issue de sa carrière de joueur. Mais cette échéance est encore lointaine…