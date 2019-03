PSG : Il a vécu sa première remontada, ça l'a traumatisé

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Recruté par le Paris Saint-Germain l’été dernier en provenance du Bayern Munich, Juan Bernat n’a pas connu la première remontada subie par le club de la capitale face à Barcelone, il y a un an. Le défenseur espagnol a donc découvert un sentiment horrible que certains de ses partenaires connaissaient déjà après le fiasco de Manchester, il y a trois semaines. Interrogé par l’AFP, celui qui a retrouvé cette semaine la Roja, a confié qu’il avait eu du mal à s’en remettre, et à réaliser que le PSG était bel et bien éliminé de la Ligue des Champions malgré son succès 0-2 à l’aller.

« C'était quelque chose que je ne pouvais pas croire. Nous avons fait un match très sérieux là-bas à Old Trafford, en ramenant un 2-0, et ensuite à la maison, la surprise... Nous avons fait des erreurs que nous avons payées très cher, mais c'est comme ça en Ligue des Champions. Et à la dernière minute, la VAR a été un coup très dur pour nous. Malgré des blessures importantes, nous avions une très bonne équipe et je pensais que ça pouvait être notre année. A la fin du match, je n'arrivais pas à le croire, ça nous a fait mal. Mais c'est ça le football, nous aurons une autre occasion » a confié Juan Bernat, qui se veut optimiste pour la suite, mais qui aura évidemment ce fiasco en tête l’an prochain au moment de jouer des matchs décisifs de Ligue des Champions.