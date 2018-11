PSG : Il a fait une erreur et la paye encore, Laurent Blanc se confie

Dans : PSG, Ligue 1.

Vingt-huit mois. Cela fait vingt-huit mois que Laurent Blanc a quitté le Paris Saint-Germain et l’ancien sélectionneur des Bleus n’a toujours pas repris du service. Dans un entretien accordé à France Football, l’homme à la touillette a reconnu qu’il avait sans doute commis une grosse erreur en s’accordant une ou deux années de repos, plutôt que de reprendre un club tout de suite. Un manque de lucidité qu’il semble aujourd’hui regretter, d’autant qu’il affirme avoir refusé de gros clubs, juste après son départ du Paris Saint-Germain en juin 2016.

« Je n'avais pas prévu de rester aussi longtemps sans club. Rien n'est prévisible dans ce métier. Je m'aperçois que faire trois ans dans un grand club, et même dans un club tout court, est une sacrée performance actuellement. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais peut-être dû replonger tout de suite. J'avais des offres de beaux clubs. Entraîner, c'est du bonheur pour moi ! Le PSG, ça t'impacte ! Je pensais qu'une ou deux années de repos me redonneraient l'énergie nécessaire pour relever un gros challenge. J'ai peut-être manqué de lucidité sur ma situation à ce moment-là. J'attends un bon projet, avec un club qui a de l'ambition » a expliqué un Laurent Blanc qui doit trouver le temps bien long depuis sa dernière aventure sur un banc de touche. Reste à savoir si la présence de Jean-Louis Gasset sur le banc de Saint-Etienne le bloque, lui qui n’a jamais entraîné avec un autre adjoint depuis le début de sa carrière de coach.