PSG : Il a compris le message et demande à vite partir au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Thomas Tuchel avait fait un choix osé la saison passée en décidant de… ne pas choisir entre Alphonse Areola et Gianluigi Buffon.

Résultat, les deux gardiens avaient alterné les matchs, l’Italien prenant le dessus en Ligue des Champions sans parvenir à totalement convaincre. Le Français a joué le jeu, terminant mieux la saison et laissant donc l’expérimenté portier retourner à la Juventus faute de garantie de temps de jeu. Cette saison, la donne est claire et le champion du monde a été désigné portier numéro 1, devant Kevin Trapp.

Une hiérarchie qui ne convient pas à l’Allemand, déjà sur le départ et désormais désireux de changer d’air au plus vite annonce L'Equipe. Le FC Porto et l'Eintracht Francfort pourraient ainsi finir de convaincre le PSG avec une offre proche de 8 ME, et permettre à Leonardo de recruter un gardien. C’est en tout cas la tendance forte, même si le directeur sportif traine assez logiquement des pieds, puisqu’il lui est pour l’heure impossible de faire venir Gigi Donnarumma, pour qui les dirigeants du Milan AC sont beaucoup trop gourmands. Reste à savoir si Leonardo se penchera sur un profil plus abordable pour en faire un nouveau numéro 2 en cas de vente de Kevin Trapp.