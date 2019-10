PSG : Idrissa Gueye tente une imitation, c'est le bug total

Dans : PSG, Ligue 1.

Encore une fois impeccable avec le Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye a maintenu ses statistiques à un niveau incroyable, puisqu'il a gagné les six matches qu'il a joués depuis qu'il a signé avec le club de la capitale lors du dernier mercato, qui plus est avec à chaque fois aucun but encaissé. Mais ce samedi, contre Angers, l'ancien joueur d'Everton a ajouté une corde à son arc en marquant son premier but sous le maillot du PSG. A cette occasion, Idrissa Gueye a voulu faire une célébration qui est apparue bien énigmatique pour tout le monde.

Après la victoire du Paris SG, l'international sénégalais a tenté d'expliquer sa célébration, avouant s'être totalement planté. « Ça fait du bien de pouvoir marquer, j’attendais ce moment-là depuis quelques matches et ce n’était pas loin, et aujourd’hui j’ai réussi. Je ne savais pas comment le célébrer après, pourtant j’y avais pensé avant le match et je me disais que si je marquais j’allais le dédicacer à Edinson Cavani en faisant sa célébration. Mais finalement j’ai perdu mes moyens, et je ne savais pas quoi faire, du coup je suis resté sur place », a confié avec le sourire Idrissa Gueye, qui aura probablement l'occasion très régulièrement de célébrer ses exploits avec le Paris Saint-Germain.