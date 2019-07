PSG : Idrissa Gueye à Paris, et sinon vous ça va ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dimanche, à partir de 18h, le Sénégal jouera une place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera face à la Tunisie. Et du côté des supporters du Paris Saint-Germain on aura un oeil attentif sur Idrissa Gueye, le milieu de terrain d'Everton et du Sénégal, qui cette semaine est revenu dans l'actualité du club de la capitale. Alors que le nom de Gueye avait déjà été évoqué lors du mercato d'hiver, sans que cela se concrétise, la piste qui mène le PSG au joueur des Toffees est ressortie dans les colonnes de l'Equipe. Forcément, du côté des médias sénégalais on n'a pas manqué de poser directement la question à Idrissa Gueye en marge de la préparation de la 1/2 finale de la CAN.

C'est SansLimitesn.com qui a donc demandé au milieu de terrain ce qu'il pensait de la rumeur qui l'envoyait de nouveau au Paris SG. « Je n’ai pas lu L’Equipe, mais on m’en a parlé. Là, je suis entièrement concentré sur la CAN. On aura le temps d’en reparler après si c’est toujours là. Est-ce que le PSG m’intéresse ? Je ne peux pas en parler là. Encore une fois, je suis concentré sur ma compétition », a dribblé Idrissa Gueye qui avait visiblement le désir de parler de tout sauf de son actualité mercato, que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs.