PSG : Icardi transféré à Paris, Wanda ne dit pas non

En toute fin de mercato, le Paris Saint-Germain a réalisé une superbe affaire en s’attachant les services de Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan. Surtout, cette arrivée n’a rien coûté au club parisien puisqu’il s’agit d’un prêt avec option d’achat. En fin de saison, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi auront le luxe ou non de recruter l’international argentin de manière définitive pour 65 ME. Mais qu’en pense Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi, qui indiquait récemment que la venue de son mari à Paris était la pire option pour elle sur le plan familial ?

Visiblement, elle n’est plus aussi catégorique, comme elle l’a indiqué à la télévision italienne. « Des problèmes musculaires ? Mauro ne s’est pas fait très mal, dans deux matches, il sera de retour. Est-ce que le PSG pourra payer l’option d’achat ? Bien sûr qu’ils le peuvent. Et pour le moment, il va bien et il a une super relation avec ses coéquipiers » s’est réjoui la femme d’un Mauro Icardi plutôt convaincant pour sa première titularisation face au Real Madrid en Ligue des Champions la semaine dernière. Reste maintenant à voir comment tout cela va se goupiller quand Neymar, Mbappé, Icardi, Cavani et Di Maria seront tous aptes au même moment.