PSG : Icardi signe à Paris, il a deux inquiétudes majeures

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En annonçant lundi soir la signature de Mauro Icardi sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup sur le marché des transferts.

Assurément, c’est un excellent buteur que le club francilien a recruté, et qui va offrir de nombreuses possibilités à Thomas Tuchel sur le plan offensif. Néanmoins, Jérôme Rothen n’est pas totalement satisfait de cette arrivée. En premier lieu car selon le consultant de RMC, c’est à d’autres postes et notamment en défense que Paris devait urgemment se renforcer. De plus, l’ancien Parisien se demande bien comment la cohabitation avec un certain Edinson Cavani va se passer en attaque…

« Icardi je voulais en parler. Bien sûr que c’est un super joueur. C’est évidemment un renfort de poids pour le Paris Saint-Germain. C’est un nom qui marque les esprits. J’ai l’impression que c’est l’arbre qui cache la forêt. Ça cache le manque de recrue à des postes clefs. A commencer par les latéraux. Cavani ? Cela va créer des problèmes car quand tu rajoutes des egos, et il en a un sacré c’est normal car c’est un super joueur, dans le vestiaire… Comment les deux vont jouer ensemble car je ne vois pas les deux avec Mbappé à droite et Neymar à gauche. Je souhaite bon courage à Thomas Tuchel car je ne sais pas comment ça va prendre » a expliqué Jérôme Rothen, pour qui la signature de Mauro Icardi n’était sans doute pas prioritaire en cette fin de mercato.