PSG : Icardi, Neymar, comment Verratti joue dans la cour des grands

Dans : PSG, Ligue 1.

À l’image du milieu de terrain du Paris Saint-Germain dans sa globalité, Marco Verratti réalise un bon début de saison 2019-2020.

Positionné dans un poste de relayeur gauche dans le 4-3-3 de Thomas Tuchel, l'international italien a parfaitement trouvé sa place aux côtés de Marquinhos et d'Idrissa Gueye. Précieux à la récupération du ballon et toujours aussi important dans la relance, le joueur de 26 ans est en train de prendre un certain leadership du côté de Paris. Enfin, diront certains... Arrivé dans le club de la capitale durant l'été 2012, le Petit Hibou est désormais un grand. Et son influence, sur le terrain et dans le vestiaire, monte en flèche ces dernières semaines. C’est en tout cas ce que rapporte Le Parisien.

« Cet été, l’international italien a même joué un rôle dans le recrutement parisien. Verratti avec Mbappé et Neymar ? Ce trio, sur et hors du terrain, s’entend à merveille et compte bien s’entraider pour aider le PSG à gagner cette saison », détaille le quotidien francilien, qui avoue que Verratti a joué un rôle central dans l’arrivée et l’intégration d’Icardi à Paris, tout en réussissant à convaincre le Ney de rester au PSG. Un vrai travail de directeur sportif bis.