PSG : Icardi ne rêve que d’un retour aux sources assure Paredes

Prêté avec option d’achat au Paris Saint-Germain pour une saison, Mauro Icardi devait impérativement quitter l’Inter Milan cet été.

En raison de son conflit avec la direction italienne, l’attaquant de 26 ans semblait condamné à rester au placard. Une situation difficile à vivre pour l’Argentin, qui tente de se relancer chez le champion de France. Et pour le moment, ses débuts sont plutôt réussis puisque la recrue parisienne a déjà inscrit deux buts en quatre apparitions toutes compétitions confondues. Le genre de statistiques qui pourraient bientôt mettre fin à sa deuxième mise à l’écart. Car en sélection aussi, Icardi ne fait plus partie des plans depuis près d’un an.

La trêve internationale représente donc un moment pénible pour l’avant-centre qui s’est confié à son coéquipier et compatriote Leandro Paredes. « Il travaille pour être à 100% car il n’a pas joué beaucoup jusqu’ici, a témoigné le milieu actuellement avec l’Albiceleste, interrogé par ESPN. Maintenant il est content car il a marqué lors de ses derniers matchs. C’est certain, il veut revenir en sélection. On en a parlé et il travaille pour. » Une source de motivation supplémentaire pour Icardi, dans la même situation que son autre partenaire Angel Di Maria.