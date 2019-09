PSG : Icardi + Navas = mercato parfait, quel génie ce Leonardo

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Longtemps à l’arrêt car suspendu à l’avenir de Neymar, le mercato du Paris Saint-Germain s’est brutalement accéléré à la fin du mois d’août avec les signatures de Mauro Icardi et de Keylor Navas. Surtout, Neymar est finalement resté. Ce qui rend le bilan du mercato largement positif selon Dominique Sévérac, lequel s’est enflammé pour Leonardo sur l’antenne de RTL, vantant les mérites d’un directeur sportif qu’il juge tout simplement parfait.

« Leonardo est un pur génie. Il a réussi à prendre Navas et Icardi. Il est vraiment très fort. Il a réussi à renverser une mauvaise dynamique. S’il est revenu, c’est parce que le club allait mal. Le vendredi, on ne savait pas si Neymar allait partir et il prend le lundi deux joueurs incroyables. La confiance est maintenant là. On en vient à se demander s’ils n’ont pas le meilleur effectif sous QSI » a indiqué le journaliste du Parisien, ultra optimiste pour l’avenir d’un Paris Saint-Germain plus armé que jamais pour les différentes batailles à venir. En L1 évidemment mais surtout en Ligue des Champions où l’équipe sera attendue au tournant.