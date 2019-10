PSG : Icardi n'intéresse personne, ça clashe

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Poussé vers la sortie par l’Inter, Mauro Icardi a trouvé un point de chute au Paris Saint-Germain lors des dernières heures du mercato estival. Prêté avec option d’achat par le club italien, l’attaquant argentin a cependant un avenir très incertain avec le club de la capitale, lequel devra payer 65ME s’il souhaite lever cette option. Mais du côté italien, on ne parait pas du tout envisager un retour de Mauro Icardi en Serie A, et surtout pas à l’Inter, le joueur étant blacklisté même s’il a toujours un contrat jusqu’en 2022 avec le club milanais. Interrogé par TMW, Fabrizio Ponciroli, journaliste italien, estime que la page Mauro Icardi est tournée et que plus personne en Italie ne s’intéresse aux performances de l’Argentin.

Un avis tranché que Fabrizio Ponciroli résume de de manière assez imagée et brutale en évoquant le cas de Romelu Lukaku, qui a remplacé Mauro Icardi à l’Inter. « Tout le monde se demande qui du Belge ou l'Argentin est meilleur, si l'argent dépensé pour le joueur d’United était bien dépensé, si l'ancien capitaine de l'Inter n'aurait pas été plus utile à Conte que Romelu. Cela ne sert à rien. Les deux attaquants ne peuvent pas être comparés. Pourquoi? Parce qu'Icardi n'avait aucune chance de rester à l'Inter. Comment pouvons-nous parler d'Icardi à l’Inter si le club a tout fait (et même plus) pour le virer ? C'est comme aller voir un chef pâtissier et lui demander un steak de bœuf. Icardi fera probablement bien les choses au PSG mais cela ne va intéresser personne, si ce n'est les fans du club parisien et sa femme-agent », a balancé le journaliste italien histoire d’habiller Mauro Icardi pour l’hiver.