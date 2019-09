PSG : Icardi était loin d'être une priorité pour Leonardo au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Recruter Keylor Navas et Mauro Icardi lors de la dernière journée du marché des transferts, difficile de faire mieux comme retour pour Leonardo.

Le directeur sportif a réussi à régler deux problèmes, même si tout n’a pas été parfait à tous les postes. Mais l’urgence a clairement été de faire venir un nouvel attaquant de talent, notamment avec les problèmes rencontrés avec Neymar et son possible transfert, ainsi que les blessures de Mbappé et Cavani. Résultat, le Brésilien a activé ses réseaux et a fini par récupérer en prêt l’attaquant argentin. Ce dernier n’était pourtant pas la priorité du PSG, comme l’explique L’Equipe ce mardi.

La volonté première était de recruter Mario Mandzukic, qui n’a jamais voulu rejoindre le champion de France. Ensuite, les dirigeants parisiens sont passés à Fernando Llorente, remplaçant attitré de Tottenham qui s’est engagé sur le gong à Naples. Et après le buteur espagnol, c’est Rodrigo du FC Valence qui a été courtisé, sans plus de succès. Voilà pourquoi Leonardo ne s’est précipité dans le dossier Icardi qu’à partir de vendredi, alors que Monaco rêvait de le transférer définitivement et faisait le forcing pour cela. Mais le prestige de Paris et l’offre de prêt qui lui permet de refaire un choix majeur dans un an ont convaincu l’Argentin, qui possède toutefois une option d’achat pour rester définitivement au PSG.